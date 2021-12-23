Devrim Şehidi Kubilay ve arkadaşları anıldı (2) - Son Dakika

'İYİLİK KÖTÜLÜĞÜ, DOĞRU YANLIŞI, BİLİM CEHALETİ YENER'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü'nün ardından Kubilay Anıtı'nda bir konuşma yaptı. Soyer "Biz yine çok iyi biliyoruz ki; iyilik kötülüğü, doğru yanlışı, bilim cehaleti yener. Doğru ama belki de bu bilginin konforuyla rehavete kapıldığımızda oluyor. O nedenle mutlaka iyiliği çoğaltmalıyız. Mutlaka doğruyu çoğaltmalıyız. Mutlaka bilimi çoğaltmalıyız. Cehaletle mücadele edeceksek, cumhuriyetin değerlerine saldıranlarla mücadele edeceksek, çoğalmak mecburiyetindeyiz. Aramızdaki dayanışmayı artırmak mecburiyetindeyiz. Daha çok omuz omuza olmak, daha çoğalmak, büyümek, yayılmak mecburiyetindeyiz. O nedenle cumhuriyetin erdemlerini, cumhuriyetin değerlerini yeni bir yüzyıla taşırken, birbirimize çok daha güçlü bir biçimde sahip çıkmak zorundayız. Kazanacağız. Kazanmamızın tek yolu; birbirimize sahip çıkmaktan geçiyor" dedi.

'BU ŞUURU ANLAMAK VE TAŞIMAK ÇOK ÖNEMLİDİR'

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile arkadaşlarının şehit oluşlarının 91'inci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Pehlivan mesajında "Vatan ve bayrağımızı hedef alan, yüce milletimizin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırmaya teşebbüs edenler; daima karşılarında aynı ruhu bulacaktır. Kahraman şehidimiz Kubilay ve aynı elim olayda şehadete yürüyen Bekçi Hasan ve Şevki Bey'i minnet ve saygıyla anıyoruz. 91 yıl önce bugün insanlık dışı bir ayaklanmaya karşı onurlu bir direniş göstererek canlarını feda eden Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey'in taşıdığı milli ruh, en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. O gün; genç Cumhuriyeti'mizi savunmak için arkadaşlarıyla birlikte gözünü kırpmadan kanlı bir ayaklanmanın karşısına dikilen bu şuuru anlamak ve taşımak çok önemlidir. Menemen; Asteğmen Kubilay gibi örnek kişilikte bir şehidin aziz hatırasına sahip çıkmaya devam edecektir. Şehit Kubilay ve Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldız Tepe'deki ebedi istirahatgahınızda rahat uyuyunuz. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır… Her birimiz, bıraktığınız emanetin yılmaz bekçileriyiz" ifadeleri kullandı.

Davut CAN/İZMİR,