Son Dakika Haberleri: Devrim Şehitleri Bakırköy'de Anılıyor

Devrim Şehitleri Bakırköy'de Anılıyor

10 dakika önce

Bakırköy Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Bakırköy Şubesi tarafından düzenlenen "Devrim Şehitlerini Anma Etkinliği" 27 Ocak günü başlayacak.

Devrim Şehitleri Bakırköy'de Anılıyor, System.String[]

Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek anma etkinliğine konuşmacı olarak; Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ile Cumhuriyet Gazetesi Yazarları Ali Sirmen ve Miyase İlknur katılacak.

ADD Genel Merkez Yöneticisi İlhan Gülek'in yöneteceği etkinliğe, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu bütün Bakırköylüleri ve İstanbulluları davet etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:02 Kaynak: Bültenler

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