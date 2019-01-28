Devrim Şehitlerinin Ortak Noktası 'ATATÜRKÇÜLÜK'

ADD Genel Merkez Yöneticisi A. İlhan Gülek'in moderatörlüğünde, Bakırköy Belediyesi Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak; Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ali Sirmen katıldı.

Alev Coşkun, emperyal güçlerin Türkiye'de istikrarı hiçbir zaman istemediklerini belirterek, "Emperyal güçler ülkemizde karmaşık yapı istiyorlar. Atatürkçülüğü, sorgulamayı, eleştirel aklı bir kenara bırakıp, onlara göre Türk İslam sentezi düşüncesi ve vahşi kapitalizm var olmalı. Bu ortamda 'laik, Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet korunmalıdır' diyenler saf dışı ediliyor, susturuluyor, vuruluyor, katlediliyor" dedi.

Abdi İpekçi, Sebahattin Ali, Ahmet Taner Kışlalı, Ümit Kaftancıoğlu, Behçet Aysan, İlhan Erdost, Tahir Elçi, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'nun tek ortak noktasının Atatürkçülük olduğunu vurgulayan Coşkun, "Acaba Uğur'un (Mumcu) ölümünde radikal dinci grupları mı arayalım yoksa küresel düzeni yeniden egemenlik altına almak isteyen süper güçleri mi arayalım" diyerek düşüncelerini ifade etti.

Uğur Mumcu'nun yazdığı hiçbir yazı için tekzip yayınlamak zorunda kalmayacak kadar doğruları yazdığını ama Mumcu'nun hep haksızlığa uğradığını dile getiren Ali Sirmen ise "Mumcu yazılarıyla yaşamıyla olduğu kadar fiziki olarak da mücadele etmiş bir insandır. Ne zaman birine haksızlık yapılsa Mumcu onun yanında olmuştur. Mumcu bir devrimci olarak, antiemperyalist, emekten yana sosyalist bir aydındı" şeklinde konuştu.

Anma etkinliğine seçim çalışmaları nedeniylekatılamayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da mesaj gönderdi. Kerimoğlu mesajında: "Bakırköy, Atatürk devrimini yaşatan köydür. Bu bilinçle devraldığımız mirası ileriye götürme kararlılığıyla daha çok çalışacağız" dedi.