Devrim Yakut pandemide yazdı hayaline kavuştu

Devrim Yakut, yoğun oyunculuk maratonunda gerçekleştiremediği kitap hayaline pandeminin geçen yıl martta başlayan ilk dalgasında yazdığı 'Aklımın Aynalı Çarşısı' ile kavuştu. Bugüne kadar Kelebeğin Rüyası, Düğün Dernek, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar, Aile Arasında, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi sevilen filmler ile çok sayıda dizi ve tiyatro oyununda rol alan oyuncu Devrim Yakut ilk öykü kitabını yayınladı.

14 bağımsız öyküden oluşan 'Aklımın Aynalı Çarşısı'nı Küsurat Yayınları'ndan okurla buluşturan ünlü oyuncu Devrim Yakut, ilk kitap heyecanını "Ömrü sahnelerde, setlerde geçtiği için en büyük hayalini gerçekleştirmeye bir türlü vakit bulamamış bir oyuncunun tabiri caizse 'dünyanın durmak zorunda kaldığı bir zamanda' gerçekleşmiş hayaline ortak olacaksınız." şeklindeki sözleriyle dile getirdi.

Devrim Yakut, öykülerine ilham verenlere şöyle teşekkür ediyor: "Hayatıma giren, seven, anlatan, dinleyen, giden, ihanet eden, yalan söyleyen, nefret eden, mucizeleriyle gönendiren, kandıran, engelleyen, yol açan, sarıp sarmalayan, iyileştiren, öğreten, gösteren, kılavuz olan, ayna olan herkes… Aklımın Aynalı Çarşısı sizlersiniz. Bin teşekkür hepinize."