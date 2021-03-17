Devrim Yakut öykülerini yazdı

Devrim Yakut, yoğun oyunculuk maratonunda gerçekleştiremediği kitap hayaline pandeminin geçen yıl martta başlayan ilk dalgasında yazdığı 'Aklımın Aynalı Çarşısı' ile kavuştu.

ÇOK SAYIDA SEVİLEN PROJEDE YER ALDI

Bugüne kadar Kelebeğin Rüyası, Düğün Dernek, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar, Aile Arasında, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? gibi sevilen filmler ile çok sayıda dizi ve tiyatro oyununda rol alan başarılı oyuncu Devrim Yakut ilk öykü kitabını yayınladı.





'YAZMAYA VAKİT BULAMAMIŞTIM...'

14 bağımsız öyküden oluşan& ; 'Aklımın Aynalı Çarşısı'nı Küsurat Yayınları'ndan okurla buluşturan ünlü oyuncu Devrim Yakut, ilk kitap heyecanını "Ömrü sahnelerde, setlerde geçtiği için en büyük hayalini gerçekleştirmeye bir türlü vakit bulamamış bir oyuncunun tabiri caizse 'dünyanın durmak zorunda kaldığı bir zamanda' gerçekleşmiş hayaline ortak olacaksınız."& ; şeklindeki sözleriyle dile getirdi.





'HEPİNİZE MİNNETTARIM'

Devrim Yakut, öykülerine ilham verenlere teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Yakut, "Hayatıma giren, seven, anlatan, dinleyen, giden, ihanet eden, yalan söyleyen, nefret eden, mucizeleriyle gönendiren, kandıran, engelleyen, yol açan, sarıp sarmalayan, iyileştiren, öğreten, gösteren, kılavuz olan, ayna olan herkes… Aklımın Aynalı Çarşısı sizlersiniz. Bin teşekkür hepinize." dedi.

Devrim Yakut Kimdir?

Devrim Yakut 1968 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini yurdun çeşitli yerlerinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalıştı.

Aynı kurumdan emekli oldu. Yine uzun yıllardır çeşitli tiyatro okullarında oyuncu adaylarına ders vermekte; tiyatro, sinema ve dizi alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Keşanlı Ali Destanı, Kelebeğin Rüyası, Düğün Dernek, Bana Masal Anlatma, Ekşi Elmalar, Cesur ve Güzel, Aile Arasında, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? adlı dizi ve filmlerde rol almıştır.