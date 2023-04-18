DİSK'ten çarpıcı "1 Mayıs" açıklaması: Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak

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Burada konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın başta Taksim Meydanı olmak üzere çok güçlü bir tarihi, birikimi ve geleneği olduğunu söyledi.

"BU 1 MAYIS, TAKSİM'İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS OLACAK"

Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ın meydanının Taksim olduğunu belirterek, "Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesinin sonrasında 2013 yılından beri var olan Taksim yasağı, bu ülkedeki bütün yasakların simgesidir. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki bu 1 Mayıs 2023, Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacaktır." dedi.

"MEYDANLARI DOLDURUN" ÇAĞRISI

Tüm kentlerde halkın 1 Mayıs'ta alanları doldurması çağrısında bulunan Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ın katılımcısı bütün kurumlarla birlikte tüm İstanbul halkını İstanbul'da, Maltepe Meydanı'nda, 1 Mayıs meydanında buluşmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Konuşma yapan KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ile TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da 1 Mayıs alanlarının doldurulmasını talep etti. Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.