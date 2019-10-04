Son Dakika Haberleri: Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon: 21 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon: 21 gözaltı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon: 21 gözaltı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, sendika binası ile üyelerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, her iki ilçede 21 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- Tekirdağ
Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş
Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu İflasını açıklayan ABD'li giyim devi Forever 21'e Sivaslı iş insanı talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:43:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyon: 21 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]