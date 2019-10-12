Son Dakika Haberleri: Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyonda 7 tutuklama
Son Dakika Güncel Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyonda 7 tutuklama

Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyonda 7 tutuklama

42 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (Dev Tekstil) şubelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Devrimci tekstil işçileri sendikası'na operasyonda 7 tutuklama, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (Dev Tekstil) şubelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün, Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu Şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. 'Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttüğü' gerekçesiyle düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Sendika binası ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda da çok sayıda materyale el konuldu.Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi. DEV TEKSTİL üyesi 21 şüpheliden 7 si tutuklandı. 15'i ise denetimli serbestlik kararıyla salıverildi.


Çerkezköy, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:27 Kaynak: DHA
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