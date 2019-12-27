'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler' - Son Dakika

'Devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler'
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kesmeye başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler" dedi.
(İHA)
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