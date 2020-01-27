Devriye atan bekçilerin fak ettiği yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devriye atan bekçilerin fak ettiği yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Devriye atan bekçilerin fak ettiği yangın büyümeden söndürüldü

1 saat önce

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, devriye görevindeki bekçilerin fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Devriye atan bekçilerin fak ettiği yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, devriye görevindeki bekçilerin fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden söndürüldü.


Yangın, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinde devriye görevi yapan bekçiler, 2 katlı ahşap evin giriş katındaki pencereden alevlerin yükseldiğini gördü. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangının kömür sobasından çıktığı belirlendi. Ökten ailesinin yaşadığı evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın dolayısıyla evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 112 Acil Servis ekipleri ise hazır bulundu.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Atatürk Bulvarı, Kırıkkale, Bahşılı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 04:05:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Devriye atan bekçilerin fak ettiği yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]