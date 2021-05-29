Devriye atan jandarma ekibi, zeytinlikte Hint keneviri buldu - Son Dakika

Devriye atan jandarma ekibi, zeytinlikte Hint keneviri buldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi esnasında zeytinlik alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jandarma ekiplerinin devriye görevi esnasında zeytinlik alanda Hint keneviri yetiştirildiğini tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, Samandağ ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalarda Hıdırbey Mahallesi'nde devriye esnasında Ş.G'ye ait zeytin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ş.G'ye ait olan bahçede yapılan aramada zeytinlik içerisinde boyları 30 ile 50 cm arasında değişen 319 kök kenevir bitkisi bitkisi ele ele geçirildi. Bahçe sahibi Ş.G. gözaltına alındı. - HATAY

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