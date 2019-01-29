Devriye Ekiplerinin Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye uygulamalarına aralıksız devam ediyor.
Mardin
'in Kızıltepe
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye uygulamalarına aralıksız devam ediyor.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 214 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Uygulamalarda B.K., isimli şahsın 2 ayrı suçtan arandığı ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Ayrıca Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanında devriye yaptığı sırada M.A.A. isimli şahsın bel kısmında kabarıklık olduğunu gördüğü sırada şahıs üzerinde yaptığı üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, 7 adet mermiye el koydu. Şüpheli şahıs, polis merkez amirliğine teslim edildi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:45 Kaynak: İHA
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