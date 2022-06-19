Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

19.06.2022 11:22

Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

İZMİR - Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi Ömür Sitesi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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