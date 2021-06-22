Antalya'nın Kaş ilçesinde polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu kişinin üst aramasında uyuşturucu madde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasını yapan ekipler, 9 bonzai, 2,5 gram eroin ile 3 sentetik hap ele geçirdi.
Ekipleri tarafından polis merkezine götürülen şüpheli Z.A'ya uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Devriye esnasında durdurulan şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika