Son dakika haber: Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada

23.02.2021 00:59

Son dakika haberler... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin toplanan Türk bayrağını düzelttikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devriye gezen bekçilerin toplanan Türk bayrağını düzelttikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi üzerinde devriye gezen bekçiler, mahalleye asılı bulunan Türk bayrağının toplandığını fark etti. Durum üzerine bekçiler ellerine aldıkları sopalar ile bayrağı düzelttiler. Bekçilerin bayrak hassasiyeti ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bekçilerin toplanmış Türk bayrağını düzelttiği anlar yer alıyor. - SAKARYA

Son dakika haber: Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada
Son dakika haber: Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada
Son dakika haber: Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada

Pamukova, Sakarya, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber: Devriye gezen bekçilerin bayrak hassasiyeti kamerada - Son Dakika


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