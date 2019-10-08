Son Dakika Haberleri: Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu
Son Dakika 3. Sayfa Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu

Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu

52 dakika önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerince 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Devriye gezen ekipler Hint keneviri buldu, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerince 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçe ve çevresinde uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Çanakçı Mahallesi'ndeki arazide devriye gezen jandarma ekipleri, bölgede yeni ekilmiş vaziyette 15 kök Hint keneviri tespit etti. Köklerinden sökülerek imha edilen Hint kenevirlerini eken kişi veya kişilerin bulunması amacıyla jandarma geniş çaplı bir araştırma başlattı. - MANİSA

Jandarma, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:46 Kaynak: İHA
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