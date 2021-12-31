Üye Girişi
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

31.12.2021 12:51
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

İzmir'in Bornova ilçesinde devriye gezen ekipler, bir araçtan inen şahıstan şüphelenince aracı takibe aldı. Avukata ait aracı durduran ekipler başta esrarlı kek olmak üzere esrar, kokain, metamfetamin, likit esrar, hassas terazi ve 64 bin 310 TL nakit paraya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bornova'da polis ekiplerinin dikkati sayesinde avukat olduğu belirtilen kişinin aracında, başta esrarlı kek olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

HAL VE HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Geçtiğimiz salı günü saat 00.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Şok Uygulama Timi ekipleri, Kazımdirik Mahallesi 367/7 Sokak üzerinde devriye attıkları esnada, 35 BBC 231 plakalı aracın içerisinden inen bir kişinin hal ve hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine ekipler şüphelinin yanına yaklaştığı esnada şahıs kaçmaya başladı. Şüpheli, kısa bir süre içerisinde kovalamaca sonucu yakalanırken, kaçarken yakınlardaki bir bahçenin içerisine attığı şeffaf poşet ise ekiplerce bulundu. Poşet incelendiğinde içerisinden 6.40 gram esrar maddesi çıkarken, şahsın kimliğinin ise M.S. (19) olduğu tespit edildi.

Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde yakalandılar! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı

DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCUDAN KAYDI VAR

Kovalamaca sonucu yakalanan M.S.'nin inmiş olduğu araç ise ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede bulundu. Durdurulan aracın avukat sürücüsü V.T. (30) ile yolcu konumunda bulunan E.E.'nin (25) ekiplerce üst araması gerçekleştirildi. Daha önceden uyuşturucudan kaydı bulunan avukat V.T.'nin üzerinden 1.1 gram esrar maddesi çıkarken, E.E.'nin üzerinde ise herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

ARAÇ İÇERİSİNDEN ÇIKANLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Polis ekiplerince alınan savcılık kararının ardından otomobil içerisinde aramalarda bulunuldu. Yapılan aramalarda toplamda, 103,70 gram esrar, 56,3 gram kokain, 34,55 gram metamfetamin, 90 gram likit esrar, 159 gram esrarlı kek, 3 adet hassas terazi, 1 adet kırık telefon ve 64 bin 310 TL nakit para ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500

Münir Karaloğlu, Bornova, Tragger, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı - Son Dakika


Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt         
17:09
2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu! 2 ton sağlıksız tavuk etine el konuldu!         
16:52
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 17:44:18. #1.12#
SON DAKİKA: Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement