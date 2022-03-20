Sakarya Karasu'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Limandere Mahallesi'nde devriye görevinde bulunduğu sırada yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti.
Ekipler de kısa sürede eve girerek, yatak odasındaki gardıroba saklanan Ç.K.'yi yakaladı. Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi.
Ç.K.'nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi. Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı - Son Dakika