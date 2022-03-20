Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı - Son Dakika
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Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı

20.03.2022 09:53

Sakarya'da devriye gezen jandarma, birin evin penceresinde hırsızı fark etti. Eve baskın yapan ekipler şahsı gardıropta yakaladı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan adamın aynı eve geçen haftada girmeye çalıştığı öğrenildi.

Sakarya Karasu'da İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Limandere Mahallesi'nde devriye görevinde bulunduğu sırada yazlık eve pencereden giren şüpheliyi fark etti.

Yazlık eve dadanan hırsıza jandarmadan baskın! Saklandığı gardıropta böyle yakalandı

GARDIROBA GİRİP EKİPLERDEN SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Ekipler de kısa sürede eve girerek, yatak odasındaki gardıroba saklanan Ç.K.'yi yakaladı. Ç.K.'nin üzerinde yapılan aramada 20 gram bonzai ele geçirildi.

Yazlık eve dadanan hırsıza jandarmadan baskın! Saklandığı gardıropta böyle yakalandı

AYNI EVE 1 HAFTA ÖNCE DE GİRMİŞ

Ç.K.'nin, 1 hafta önce de eve girdiği, çaldığı eşyaları satarak, uyuşturucu aldığı belirlendi. Sahibi yurt dışında bulunan yazlık eve ikinci kez girince yakalanan Ç.K., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu, Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı - Son Dakika
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