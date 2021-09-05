Devriye gezen jandarma yaralı flamingoya sahip çıktı - Son Dakika

Devriye gezen jandarma yaralı flamingoya sahip çıktı

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı flamingo koruma altına alındı.

Olay 3 Eylül günü ilçeye bağlı Yenişakran Mahallesi'nde meydana geldi. Sahilde devriye görevi icra eden Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yerde çırpınan yaralı bir flamingoyu gördü. Jandarma ekipleri tarafından alınan flamingo derhal üzere koruma altına alındı.

Yaralı olduğu belirlenen flamingo, ekipler tarafından tedavisinin yapılması maksadıyla Aliağa Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.