Devriye gezen polise 'Annemi öldürdüm' dedi, evde yaralı bulunan kadın kurtarılamadı - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde, B.A. (25) devriye görevi yapan polis ekiplerine gidip, "Annemi öldürdüm" dedi. Ellerinde kan lekesi ve kesikler olduğu görülen B.A. gözaltına alınırken, şüphelinin ifadesine göre eve giden polis, anne Betül A.'yı yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan Betül A., kurtarılamadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında ilçeye bağlı Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye gezen ekiplerin yanına giden B.A., "Annemi öldürdüm" dedi. Bunun üzerine, polis ekipleri ellerinde kan lekesi ve kesikler olduğunu gördükleri şüpheliyi, gözaltına aldı. B.A., annesinin evde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sağlık ve polis ekipleri belirlenen adresteki ev gitti. Evde yaralı olarak bulunan Betül A. sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Betül A. doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.Gözaltına alınan B.A.'nın, emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.