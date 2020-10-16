Hayat kurtaran devriye - Son Dakika

Hayat kurtaran devriye

16.10.2020 15:28
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İZMİR'in Bornova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve araştırma ekipleri, şüphelendikleri Ömer U.'yu durdurdu ve üzerinde yapılan aramalarda sahte içki bulundu.

İZMİR'in Bornova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve araştırma ekipleri, şüphelendikleri Ömer U.'yu durdurdu ve üzerinde yapılan aramalarda sahte içki bulundu. Bu sayede hem Ömer U.'nun sahte içkiyi aldığı yere yapılan operasyonla litrelerce içki ele geçirilirken hem de olası kötü bir senaryonun da önüne geçildi.

Bornova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve araştırma ekipleri, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 5329 sokak üzerinde devriye gezerken Ömer U.'dan şüphelendi. Yapılan aramalarda üzerinde yarımşar litreden iki pet şişe sahte içki bulunan Ömer U. sahte içkileri temin ettiği yeri söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda pet şişeye ve iki bidona doldurulmuş toplam 115 litre sahte içki, bidonlara doldurulmuş 85 litre etil alkol, alkol yapımında kullanıldığı belirlenen elektronik alet, 3 likit tankı, laboratuvar tipi cam tüp, fiber fıçı, sıvı gıda renklendiricisi ve çok sayıda boş pet şişe bulundu. Olayla ilgili olarak F.A., A.T. ve O.Ü. gözaltına alındı. Devriye gezen ekiplerin dikkati sayesinde litrelerce sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirilirken, olası kötü bir senaryonun da önüne geçilmiş oldu. Emniyetteki ifadesinde adrese ilk kez gittiğini söylediği öğrenilen Ömer U.'nun, ev sahibi F.A. ile bir parkta tanıştığını, F.A.'nın kendisine sahte içki ikram ettikten sonra adresini verip istediği zaman gelip alabileceğini söylediği öğrenildi. Ayrıca Ömer U.'nun, sahte içki aldığı için çok pişman olduğunu söylediği de belirtildi.MAHALLELİ FARK ETMEMİŞ5329 sokakta bulunan tek katlı müstakil evin pencerelerinin, dışarıdan dikkat çekmemesi için kalın perdelerle kapatıldığı görülürken, mahalle sakinleri de o evde sahte alkol üretildiğini operasyonla beraber öğrendiklerini söyledi. Evin, operasyonun ardından gözaltına alınan F.A.'ya ait olduğu da öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Ahmet Türkoğlu (55), "Bugüne kadar bu evde sahte içki yapıldığına dair hiçbir şey duymamıştım. Çok gizli çalışmışlar ve duyunca da oldukça şaşırdım. Bu yolu da sıkça kullanırım. Bu olayın ardından artık çevremizde olup bitene daha fazla dikkat edeceğiz" dedi.Polis ekiplerinin olay yerine düzenlediği operasyonun ardından konudan haberdar olduklarını söyleyen Figen Şen (45), O evde sahte içki üretildiğini akşam polisler operasyon yapınca öğrendik. Aslında birkaç gündür bir alkol kokusu vardı. Ancak aklımıza böyle bir şey gelmedi. Aslında temiz bir sokaktır. Çıkarılan alkolleri görünce çok şaşırdık. Evin sahibinin alkol kullandığını bildiğimiz için çok da üzerinde durmadık" diye konuştu.

Birkaç gündür alkol kokusu aldığını belirten Ezgi Aydın (21), "Birkaç gündür yoğun alkol kokusu vardı ama kendilerinin içtiğini düşündük. Polisler operasyon yaptıktan sonra durumdan haberdar olduk. Açıkçası tankların geldiğini de görmedim. Arada seslenenleri duyuyordum sadece. Ancak ona da çıkıp bakmıyordum. Aklıma sahte içki imal ettikleri hiç gelmemişti.


Hayat kurtaran devriye
Hayat kurtaran devriye
Hayat kurtaran devriye
Hayat kurtaran devriye
Hayat kurtaran devriye
Hayat kurtaran devriye
Hayat kurtaran devriye

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hayat kurtaran devriye - Son Dakika

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