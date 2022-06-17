Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada

17.06.2022 16:24

Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada Motosikletten yola savrulan 2 polis hafif şekilde yaralandı Başakşehir'de devriye gezen yunus polisler, kontrolden çıkan bir otomobil ile çarpıştı.

Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada

Motosikletten yola savrulan 2 polis hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Başakşehir'de devriye gezen yunus polisler, kontrolden çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İBB konutları Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini yerine getiren yunus polisler, yol ayrımına geldiği esnada kontrolden çıkan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda motosiklette bulunan 2 polis yola savruldu. Hafif şekilde yaralanan polisler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, kaza anı sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kavşakta çok kez kaza olduğunu söyleyen Bude Kartal isimli öğretmen, "Kendim de daha önce büyük bir kaza yaptım. Tehlikeli bir yol, buraya bir düzenleme yapılması gerekiyor. Öğrencilerimiz için de büyük bir tehlike arz ediyor. En az 3 kazaya şahit oldum" dedi.

YORUMLAR
500
Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı Elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı... Kaza anı kameralara böyle yansıdı Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Diyarbakır'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Devriye gezen yunus polisler, otomobil ile çarpıştı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement