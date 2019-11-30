Son Dakika Haberleri: Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
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Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti

6 saat önce

Türk askeriyle birlikte Kamışlı-Derik arasında 12. kara devriyesini atan Rus askerlerini taşıyan konvoy teröristlere ait araçlar eşliğinde Kamışlı'ya geri döndü.

Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti, System.String[]

Türk askeriyle birlikte Kamışlı- Derik arasında 12. kara devriyesini atan Rus askerlerini taşıyan konvoy teröristlere ait araçlar eşliğinde Kamışlı'ya geri döndü.


Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Alakamış köyü mevki'inden başlayan 12. Türk - Rus kara devriyesi, Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ve Derik ilçeleri arasında atıldı. Devriye bitimi sonrası Türk askerleri birliklerine dönerken Rus askerleri de Kamışlı'da bulunan üslerine geri döndü. Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı çevre yolundan üslerine doğru hareket eden Rus askerlerine terör örgütü PKK/PYD/ YPG mensuplarının eşlik ettiği gözlendi. - MARDİN

Şırnak, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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