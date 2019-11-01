Son Dakika Haberleri: Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı
Son Dakika Güncel Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı

Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı

6 saat önce

Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Devriye öncesi sınır hattına tank sevkiyatı, System.String[]

Bugün gerçekleştirilecek olan Türk-Rus ortak devriyesi öncesi sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bugün öğlen saatlerinde gerçekleştirilecek Türk-Rus ortak devriyesi öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sınırın Suriye tarafında iki ülke askerlerinin ortak devriye atması beklenirken, sabah saatlerinde ise sınır hattına tank sevkiyatı gerçekleştirildi. Mardin'den ilerleyen tank yüklü araçlar, sınırın sıfır noktasında bulunan Kızıltepe ilçesi Şenyurt Mahallesi'ne doğru hareket etti.

Soçi mutabakatı sonrası Türk-Rus askerlerinin ortak devriyesi ile teröristlerin sınırdan çekilip çekilmediği denetlenecek.

(İHA)

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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