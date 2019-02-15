Son Dakika Haberleri: Devriye Polisleri Araması Olan 3 Şahsı Göz Altına Aldı

Devriye Polisleri Araması Olan 3 Şahsı Göz Altına Aldı

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yaptığı şok uygulamalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları olan M. D., N.T., M.P. göz altına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Devriye Polisleri Araması Olan 3 Şahsı Göz Altına Aldı, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yaptığı şok uygulamalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezaları olan M. D., N.T., M.P. göz altına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Devriye Büro Amirliği ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Şanlıurfa Caddesi'nde arandığı tespit edilen ve 2 yıl 6 ay hapis cezası olan M.D. ve N.T göz altına alındı. Yine aynı cadde üzerinde yapılan çalışmada hırsızlıktan dolayı aranan ve 2 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.P. göz altına alında şahıslar Cumhuriyet Polis Merkezi'ne teslim edildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Mardin, Polis, 3. Sayfa
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