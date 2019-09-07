Son Dakika Haberleri: Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı
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Devriyeye katılacak araçların bakımı yapıldı

42 dakika önce

ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

ABD ile birlikte Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında kara devriyesine katılacak zırhlı araçlar bakımdan geçirildi.

ABD ile Türkiye arasında müşterek olarak oluşturulması planlanan Güvenli Bölge için yapılan çalışmalar kapsamında, Fırat'ın doğusunda ilk kara devriyesi yarın gerçekleştirilecek. Devriye öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelen zırhlılar, bakımdan geçirildi. Askerler araçların bakımını yaparken, itfaiye araçları ise zırhlılara su sıkarak yıkadı.

(Mehmet Dikeç - Şinasi İnan/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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