Deydinler'e parke taşı - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, kış mevsimi öncesi son günleri değerlendirerek kırsal mahallelerde yapım çalışmalarını sürdürüyor. Deydinler Mahallesinde iki sokağa 1500 metrekare parke taşı döşeniyor.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, kış mevsimi öncesi son günleri değerlendirerek yapım çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Bir yandan pandemiyle mücadele sürerken bir yandan da şehrin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına çalışan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Deydinler Mahallesinde altyapısı tamamlanmış 2 sokakta parke taş kaplama çalışmasına başladı.

Toplamda 1500 m2 parke taş kaplanacak sokaklarda çalışmalar sürerken, Belediye Başkan Vekili Erdal Akkaya ile Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger, Eşref Yiğit ve AK Parti meclis üyeleriyle parti yöneticileri bugün çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrası bir açıklama da yapan Akkaya, "Bugün Deydinler kırsal mahallemizde devam eden parke taş uygulamasını incelemeye geldik. Belediye Başkanımızın covid testinin pozitif çıkması nedeniyle kendisi karantina sürecinde. Ben de yerine vekalet ediyorum. Buradan da başkanımıza acil şifalar diliyorum. Belediyecilik hizmetleri her koşulda ve şartta devam eden hizmetler. Olağanüstü durumlarda da hizmetler aksatılmadan devam ediyor. Bugün pandemi süreci nedeniyle yaşadığımız olumsuz bir tablo var. Ama belediyemiz her alanda, her noktada hizmetlerini sürdürüyor. Bu manda bugün Deydinler Mahallemizde 2 sokakta parke taşı uygulaması çalışmaları sürüyor. Burada yaptığımız uygulamaları mahallelerimizde muhtarlarımızla istişare ederek, ihtiyaçlara binaen imkanlar çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Yapılan çalışma hayırlı uğurlu olsun" dedi. - BURSA