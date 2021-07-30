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Deydinler Yeni Camii ibadete açıldı - Son Dakika

Deydinler Yeni Camii ibadete açıldı

30.07.2021 16:03
Deydinler Yeni Camii ibadete açıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi'nin de yapımında destek verdiği Deydinler Yeni Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Camilerin namaz kılınmasının yanında yeni yaşam alanları olarak değerlendirilmesi amacıyla hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem de İnegöl Belediyesi birçok projeye destek veriyor. Son olarak Deydinler Yeni Camii'nin Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi destekleri ile çevre düzenlemesi ve iç tefrişatının tamamlanmasına katkı sunuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Deydinler Köyü Cami Yaşatma Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan cami, vatandaşların yoğun katılımı eşliğinde ibadete açıldı.

Camiinin açılışı bugün Cuma namazı öncesi düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte kalabalık cemaat katıldı.

CAMİLERİ YAŞAM MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ

Cami açılışında davetlilere hitaben konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün hayırlı ve güzel bir işin açılışı için bir aradayız. Bu tür eserlerin şehrimize, mahallelerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. camiler bizim ibadetlerimizi yaptığımız, bir araya geldiğimiz, hemhal olduğumuz, Allah'a yakardığımız ve kulluk görevimizi yerine getirmek için ibadet ettiğimiz yerler. Dolayısıyla buraları bir tıpkı yaşam merkezi gibi çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerin gelip doldurduğu mekanlar haline dönüştürmemiz lazım. Sadece yapmak yeterli değil, inşallah içerisinde dolu dolu ibadetlerimizi yaptığımız, her vaktinde camimizin dolup taştığı ve burada hizmetlerin sürdüğü bir yapıya büründürmek en güzeli olacak. Bu eserin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne bırakırsak, bunlar geriye kalacak. Ben camimizin mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CAMİLERLE İRTİBATIMIZI DAHA YOĞUN TUTMALIYIZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise açılışı yapılan caminin İnegöl'e ve Deydinler mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Camilerin cem olunan yerler olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, buralarla irtibatı arttırdıkça işlerin, aşların ve evdeki muhabbetin daha bereketli olacağını belirtti. İş yoğunluğu sebebiyle dönem dönem cami ile irtibatın zayıflatıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Camiler artık 5 vakit namaz kılınan yerler değil. Toplumun her kesimini camilerle irtibatlandırmak, caddelerin ve sokakların daha huzurlu olmasına vesile olur. Kuran kurslarımız, camilerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz bu manada değerli ve kıymetlidir. Teknolojinin hızla geliştiği, gençler için tehlikenin çok olduğu günümüzde bu tip mekanların artması gerekiyor. Buralarla irtibatı daha yoğun tutmalıyız. 17 ilçede devam eden kuran kursları, camiler, farklı müştemilatlar var. Sürece destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalar sonrası Kuran-ı Kerim tilavetleri, dualarla ve kurdele kesimi ile caminin açılışı gerçekleştirildi. Cuma namazı çıkışında da davetlilere ikramlar yapıldı.

Deydinler Yeni Camii ibadete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yeni Camii, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Deydinler Yeni Camii ibadete açıldı - Son Dakika


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