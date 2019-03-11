“Deyim yerindeyse büyümeyi ihracat sırtladı”
1 saat önce
2018 yılında gerçekleşen yüzde 2.6 büyümenin Türkiye ekonomisinin temellerinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Büyüme rakamlarımızın en büyük destekçisi ihracat oldu.
2018 yılında gerçekleşen yüzde 2.6 büyümenin Türkiye ekonomisinin temellerinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Büyüme rakamlarımızın en büyük destekçisi ihracat oldu. Yıl genelinde ise net ihracatın büyümeye 3,6 puan katkı verdiğini görüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:20
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