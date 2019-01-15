Deyimler Resme Dönüştürdü
1 saat önce
Erdek Muzaffer Gürer Ortaokulunda öğrenciler seçtikleri deyimleri kartona resim olarak yaparak sergilediler.
Erdek
Muzaffer Gürer Ortaokulunda öğrenciler seçtikleri deyimleri kartona resim olarak yaparak sergilediler.
Erdek'te proje kapsamında okul öğrencileri seçtikleri deyimlerin gerçek anlamlarını yansıtan resimler hazırlarken, öğrencilerin yaptıkları bu resimler okul panolarında sergiye çıkarıldı. Öğrenciler, sınıflarında deyimleri içeren kısa skeçler sundular. Sunumun ardından hazırlanan resimler Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil
Camgöz tarafından sergilendiği sınıfta incelendi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
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