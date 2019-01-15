Son Dakika Haberleri: Deyimler Resme Dönüştürdü

Deyimler Resme Dönüştürdü

1 saat önce

Erdek Muzaffer Gürer Ortaokulunda öğrenciler seçtikleri deyimleri kartona resim olarak yaparak sergilediler.

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Erdek Muzaffer Gürer Ortaokulunda öğrenciler seçtikleri deyimleri kartona resim olarak yaparak sergilediler.

Erdek'te proje kapsamında okul öğrencileri seçtikleri deyimlerin gerçek anlamlarını yansıtan resimler hazırlarken, öğrencilerin yaptıkları bu resimler okul panolarında sergiye çıkarıldı. Öğrenciler, sınıflarında deyimleri içeren kısa skeçler sundular. Sunumun ardından hazırlanan resimler Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz tarafından sergilendiği sınıfta incelendi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Erdek, Güncel
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