Deyrizor'a Hava Saldırısı: 20 Sivil Öldü
1 saat önce
Suriye'nin Deyrizor iline ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti.
Suriye
'nin Deyrizor
iline ABD
öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'de terör örgütlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Koalisyon tarafından Deyrizor iline hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye basını, hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Suriyeli yetkililer daha önce Birleşmiş Milletler
'e çağrıda bulunarak ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'deki saldırılarını durdurmasını talep etmişti. ABD ve müttefikleri, Suriye ve Irak
'ta varlık gösteren terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump
, Aralık
ayında Suriye'deki ABD askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurmuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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