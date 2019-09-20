Son Dakika Haberleri: Deyrizor'da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Deyrizor'da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü

1 saat önce

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimine karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Deyrizor'da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü, System.String[]

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimine karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimi protesto edildi. Esad rejimi askerleri düzenlenen gösteriye katılan protestoculara ateş açarak 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı. Protestocular Esad rejimine karşı pankartları kaldırarak slogan attı. Protestocular, Esad rejiminin Deyrizor ilinin köylerinden çıkmasını saldırılarını durdurmasını istedi. - DEYR EZ ZUR

Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:13 Kaynak: İHA
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