Son dakika haber | Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti
04.01.2021 17:14
Son dakika haberine göre Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/ PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Suriye'nin Deyrizor ilinde halk, terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına almaya çalışmasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Deyrizor'un kuzey kırsalındaki El-Ezbet bölgesinde toplanan siviller, caddelerde araç lastiklerini ateşe vererek, YPG/PKK aleyhine sloganlar attı. Halk, terör örgütü YPG/PKK'nın yüzlerce genci kaçırıp zorla silah altına almaya aldığını vurguladı. Deyrizor'daki öğretmenler, 10 gün önce de YPG/PKK'nın öğretmenleri kaçırarak örgüte entegre etmelerini protesto etmişti.
-İHA-
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