Son Dakika Haberleri: Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Arasındaki Çatışmalar

Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Arasındaki Çatışmalar

1 saat önce

DEYRİZOR/ Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını ABD desteğiyle ele geçirdi.

Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Arasındaki Çatışmalar, System.String[]
DEYRİZOR/ Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusunda DEAŞ'ın elindeki son beldenin büyük kısmını ABD desteğiyle ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve ABD, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusundaki Bagoz beldesine dün akşam itibariyle saldırılarını yoğunlaştırdı.

ABD'nin hava desteğiyle ilerleyen YPG/PKK, sivil yerleşimlerin büyük kısmını işgal etti.

Yaklaşık 500 DEAŞ'lı terörist, bahçeler ve kamp alanlarından oluşan küçük bir bölgede sıkıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lılara teslim olmaları için saat 18.00'e kadar süre verdi.

ABD ve Fransa'nın destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:24 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, PKK, Güncel
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