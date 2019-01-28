Son Dakika Haberleri: Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Çatışması Sürüyor

Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Çatışması Sürüyor

32 dakika önce

DEYRİZOR/ Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor.

Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Çatışması Sürüyor, System.String[]
DEYRİZOR/ Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ, Deyrizor'da sıkıştığı Bagoz beldesinde YPG/PKK'nın dayattığı şartları kabul etmeyerek, direniyor.

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

Bagoz'da çok sayıda yabancı uyruklu DEAŞ'lı olduğu biliniyor.

ABD öncülüğündeki koalisyon da iki terör örgütü arasındaki pazarlığın yapılabilmesi için ara verdiği saldırıları yeniden başlattı. ABD uçakları, cumartesi ve pazar Bagoz beldesi ve çevresine saldırı düzenledi.

Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neçirvan Barzani, Kuzey Irak'ta Türkiye Üssüne Yapılan Saldırının Ardından PKK'yı Topa Tuttu Türk Üs Bölgesine Saldırıyı Kışkırtan Televizyon Kanalının Ofisi Kapatıldı

Kuzey Irak'ta Üssümüze Yapılan Hain Saldırının Arkasından NRT Kanalının Sahibi Çıktı Kılıçdaroğlu'nun, Türkeş'in İdamını İsteyen İsmin Oğlunun Aday Göstermesi Akşener'i Öfkelendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 11:15:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Deyrizor'da Ypg/pkk-Deaş Çatışması Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]