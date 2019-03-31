Dezavantajları Oy Kullanmaya Engel Olmadı
56 dakika önce
Adana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.
Adana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.
Kentte yaşayan engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlileri yardımıyla oy kullanacakları okullara gitti. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yer alan engelli rampası, engelli seçmenlerin sandığa gidişini kolaylaştırdı. Bastonuyla oy kullanmaya gelen Neriman Çınar (87) ve tekerlekli sandalyesiyle oyunu kullanan Ayhan Kahya (87), oylarının vatana uğurlu gelmesini dilediklerini söyledi. - Adana
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:01 Kaynak: DHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir
Beyazıt Öztürk Oy Kullanacağı Okulu Şaşırdı
Oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan Açıklama: Hayırlı Olmasını Rabbimden Niyaz Ediyorum