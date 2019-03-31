Son Dakika Haberleri: Dezavantajları Oy Kullanmaya Engel Olmadı

Dezavantajları Oy Kullanmaya Engel Olmadı

56 dakika önce

Adana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.

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Adana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.

Kentte yaşayan engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlileri yardımıyla oy kullanacakları okullara gitti. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yer alan engelli rampası, engelli seçmenlerin sandığa gidişini kolaylaştırdı. Bastonuyla oy kullanmaya gelen Neriman Çınar (87) ve tekerlekli sandalyesiyle oyunu kullanan Ayhan Kahya (87), oylarının vatana uğurlu gelmesini dilediklerini söyledi. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:01 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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