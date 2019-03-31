Dezavantajları Oy Kullanmaya Engel Olmadı

Adana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.

Adana'da engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlilerinin yardımıyla sandığa gitti.



Kentte yaşayan engelli, yaşlı ve evde bakıma muhtaç seçmenler, yakınları ve belediye görevlileri yardımıyla oy kullanacakları okullara gitti. Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yer alan engelli rampası, engelli seçmenlerin sandığa gidişini kolaylaştırdı. Bastonuyla oy kullanmaya gelen Neriman Çınar (87) ve tekerlekli sandalyesiyle oyunu kullanan Ayhan Kahya (87), oylarının vatana uğurlu gelmesini dilediklerini söyledi. - Adana

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