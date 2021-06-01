Dezavantajlı 300 aile gelir elde eden fırsatlara kavuşacak

Şanlıurfa Valiliği, World Vision International (WVI) Derneği ve Türkiye Kızılay Derneği arasında 'Sosyoekonomik Güçlendirme ve Koruma Desteği ile Savunmasız Toplulukların Onurunu ve Dayanıklılığını Sağlama' Projesine yönelik bir protokol imzalandı. Bu proje ile 300 hanenin ekonomik fırsatlara erişiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda Vali Abdullah Erin, Türk Kızılay Derneği Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Şanlıurfa Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Ağbaba Eroğlu, WVI Suriye Acil Durum Genel Müdürü Johan Mooıj, WVI Türkiye Temsilcisi Cenk Kalfaoğlu ve WVI Operasyonlar Yöneticisi Yusuf Avcı'nın katılımıyla düzenlenen protokol ile uygulanacak projeler sonucunda, 300 hanenin ekonomik fırsatlara erişiminin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, WVI ve Kızılay ortaklığında Haziran 2021-Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak projeyle Şanlıurfa'da yaşayan, ülke içinde ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan ve hanede çocuk işçiliğinin yanı sıra risk altında çocuğu bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler ve Uluslararası Koruma Statüsünde bulunan bireylerin sosyoekonomik olarak güçlendirilmesi, düzenli ve yeterli gelir elde etme fırsatlarına erişimleri amaçlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon 500 bin Türk Lirası bütçesi bulunan projeyle 300 haneye yönelik koruma ve psikososyal destek faaliyetleri kapsamında farkındalık artırıcı bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. Tespit edilen hanelerden bireylere yönelik 150 kişiye mesleki eğitimler verilerek belirli alanlarda beceri kazanmaları sağlanacak. Mesleki kurslarda başarılı olan 45 kişiye, hane içi üretim, küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanacak ve beceri kazandıkları alanda üretim yapma fırsatları oluşturulacak. Hane içi üretim ve küçük ölçekli tarım ve hayvancılık ayni destekleri sağlanması sonucu üretilen ürünlerin hızlı satış kanallarına ulaşması için yine ayni destek sağlanan bireylere yönelik dijital pazarlama eğitimleri verilecek. Proje ile işçiliği risklerini minimize etmeye yönelik faaliyetler kapsamında 300 çocuğun eğitime erişimlerini destekleyebilmek için kırtasiye, okul çantası ve benzer malzemelerin olduğu okul kiti sağlanarak, kapasite geliştirme destekleri olan okullara da ayni destek sağlanacak.

Benzer projeleri önemsediklerini belirten Vali Abdullah Erin, daha önce uygulanan destek projelerini yakından takip ettiklerini ve başarılı olduğunu gördüklerini belirtti. Desteklenen kişilerin hayatlarını kendi kendine ikame edebilecek seviyeye ulaşmasından mutluluk duyduklarını kaydeden Vali Erin, Şanlıurfa, Telabyad ve Resulayn'da yaklaşık 650 bin Suriyelinin yaşadığını, devletin desteklerinin yanında sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destek organizasyonları düzenlediklerini ifade etti. Vali Erin'in sağladığı desteklerin, yeni açılacak fonlara başvurular için önemli olduğunu belirten Yusuf Avcı, Kızılay ile birlikte yürütecekleri projenin hayırlara vesile olmasını ve daha geniş işbirliklerine vesile olmasını diledi.

On yıldan bu yana burada yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlatan Vali Erin, Suriye'deki belirsizliğin devam ettiğini ve bu insanların kendilerini geçindirecek konuma ulaşmalarının önemli olduğunu söyledi. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerden 200 bininin çalışma yaşında olduğunu ve uygulanan projelerin başarılı olduğunu kaydeden Vali Erin, WVI ile Kızılay işbirliğinde yürütülecek bu projenin de başarılı olacağını değerlendirdiklerini ve her türlü desteği sunacaklarını belirtti.

World Vision Suriye İnsani Müdahale Direktörü Johan Mooij ise World Vision ve Şanlıurfa Valiliği arasındaki yeni işbirliğine tanıklık etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Geçen yıl istihdam fırsatlarına erişime ihtiyacı olan Suriyeli mültecileri ve ev sahibi Türk topluluk mensuplarını desteklediğimiz başarılı bir işbirliği gerçekleştirdik. Şanlıurfa'daki insanların dayanıklılık kazanmalarını desteklemek üzere kaynaklarımızı ve diğer fonları seferber etmeye devam ediyoruz. Sağlanan bu yeni fırsat sayesinde yararlanıcılar, sürdürülebilir bir istihdam ağına katılma, kendi yetenek ve becerilerini kullanarak ekonomik anlamda kendi kendine yeterlilik kazanma şansına sahip olacak" dedi.

Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük de Kızılay'ın Türkiye kontrolündeki Suriye şehirlerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler yardımlarının Barış Pınarı Bölgesi'ne de ulaşmasını beklediklerini ifade eden Küçük, uygulanacak projeye destek olarak bölge insanının kalkınmasına destek olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Küçük, "Bu yeni proje sosyoekonomik anlamda güçlenme ve koruma desteği ile topluluklara onurlu bir yaşam sağlamayı ve dayanıklılıklarını arttırmayı amaçlıyor. Hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik faaliyetleri içeren bütüncül bir yaklaşım sunuyor. Proje, bu yaklaşımıyla çocuk işçiliği ile mücadele çalışmalarına da katkı sağlayacak. Bilgilendirme seminerleri, mesleki eğitimler, ayni destekler gibi sosyoekonomik güçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra hem çocuklar hem de ebeveynler için koruma ve psikososyal destek hizmetleri de verilecek. Türk Kızılay olarak çocukların eğitime erişiminin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle aileleri ve eğitimle ilgili aktörleri destekleyecek çalışmaları güçlü bir şekilde benimsiyoruz. Bu kapsamda çocuklar için eğitim setlerinin oluşturulması ve okullara yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri, çabaların çok yönlülüğü ve sürdürülebilirliği açısından önemli birer bileşen" diye konuştu. - ŞANLIURFA