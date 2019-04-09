Son Dakika Haberleri: Dezavantajlı Çocuklar Bağlama Çalmayı Öğreniyor

Dezavantajlı Çocuklar Bağlama Çalmayı Öğreniyor

45 dakika önce

Muş'ta dezavantajlı çocuklara "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında bağlama kursu veriliyor.

Dezavantajlı Çocuklar Bağlama Çalmayı Öğreniyor, System.String[]
Muş'ta dezavantajlı çocuklara "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında bağlama kursu veriliyor.

Valilik koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Sokaktan Sanata" projesiyle, sokakta çalışan, çalıştırılan ve diğer dezavantajlı çocuklar için bağlama kursu açıldı.

Görevlilerce evlerinden servislerle alınarak Müdürlüğün ek hizmet binasında açılan kursa getirilen çocuklar, eğiticilerinin gözetiminde bağlama çalmayı öğreniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların sokakta çalışmak yerine sanat öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Proje kapsamında çocukların sanatla buluşturulduğunu anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"2017 yılında başlattığımız proje bitmişti. Bunu devam ettirdik. Çocukların sokakta olmamasını ve her çocuğun bir sanatla, eğitimle, kalemle, defterle ve okulla buluşmasını amaç edindik. Bunun için çocuklara haftanın 3 günü hocalarımızın gözetiminde 2,5 saat bağlama kursu veriliyor. Kurs bittikten sonra çocuklar tekrar evlerine bırakılıyor. Ailelerle de görüşmeler yapılarak psikososyal destekler veriliyor."

Velilerden Şefika Uygur da uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Çocuğum evde çok sıkılıyordu, ağlıyordu ve okula gitmek istemiyordu. Şu an gayet güzel." dedi.

Kursa katılan imam hatip lisesi 8. sınıf öğrencisi Abdullah Karadağ ise proje sayesinde öz güvenlerinin arttığını dile getirerek, "Burada saz çalmayı öğreniyoruz. Hiç bilmediğimiz halde çok iyi ilerleme kaydediyoruz. İleride konservatuvar okumak istiyorum. İyi bir müzisyen ya da bağlamacı olmak istiyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:38 Kaynak: AA

Uygur, Muş, Güncel
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