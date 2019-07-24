Son Dakika Haberleri: Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
Son Dakika Güncel Haber

Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor

54 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 81 ilde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Mersin'de de 250 dezavantajlı çocuğa yönelik sosyal hizmet programları yürütülüyor.

Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor, System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile 81 ilde yürütülen Okul Destek Projesi kapsamında Mersin'de de 250 dezavantajlı çocuğa yönelik sosyal hizmet programları yürütülüyor.

Proje kapsamında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Toroslar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Toroslar Belediyesi'nin katkılarıyla 70 çocuk, belediye yüzme havuzunda yüzme kursu öğreniyor. Yüzmenin yanında çocuklar aynı zamanda eğlenceli dakikalar da geçiriyor. Yüzme hiç bilmeyen çocuklara yüzme öğretmenleri tarafından yüzme öğretiliyor.

Yüzme kursundan oldukça mutlu olan çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayan devlet büyükleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yaklaşık bir ay sürecek yüzme kursu sonunda çocuklara katılım belgesi verilecek. - MERSİN
Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Trump'ın aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı 1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Sabrımız kalmadı, ABD'nin önerileri bizi tatmin etmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:40:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]