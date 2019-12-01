Dezavantajlı çocuklara ücretsiz spor kursu veriliyor

Adana'da, dezavantajlı çocukların suça karışmalarını önlemek amacıyla ücretsiz spor kursu verilmeye başlandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ve Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, çocukların suça bulaşmalarını önlemek amacıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle dezavantajlı çocuklara umut olan ve spor salonunda çok sayıda milli sporcu yetiştiren Hakan Şahade'yi ziyaret ederek, projesine destek oldu.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, sporun insanın ruhuna ve bedenine güzel şeyler katan, aynı zamanda kişiyi disipline eden bir uğraş olduğunu belirtti.

Adana Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da çocuklara kendilerini her konuda iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Muay Thai Milli Takım Antrenörü Hakan Şahade, şu an salonlarında 110 sporcunun bulunduğunu ifade etti.

Dezavantajlı çocukları spor aracılığıyla disipline edip, topluma kazandırdıklarını belirten Şahade, çocuklar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Başsavcı Yurdagül ve Adalet Komisyonu Başkanı Çolak, çocuklara, denetimli serbestlik yükümlülerinin yaptığıi kumbara ve oyuncaklardan hediye etti.