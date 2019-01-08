Dezavantajlı Çocuklara Ziyaret

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun eşi Ayşe Güzeloğlu, dezavantajlı çocuklarla bir araya geldi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün dezavantajlı çocukların sosyal ve ekonomik açıdan aile yanında desteklenmesini hedefleyen "Okul Destek Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte Güzeloğlu, dezavantajlı çocuklarla yakından ilgilendi.



Programda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Halit Açar da konuşma yaptı.

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