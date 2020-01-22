Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi - Son Dakika

Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, dezavantajlı 50 çocuğa Mersin Üniversitesinde sinema keyfi yaşattı.

Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, dezavantajlı 50 çocuğa Mersin Üniversitesinde sinema keyfi yaşattı.


Dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Çocuk Hakları Çocuk Komitesi, yarıyıl tatili kapsamında, 50 çocuğu Mersin Üniversitesine götürdü. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde animasyon film izleyen çocuklar, üniversite kampüsünü görmekten de mutlu oldu.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, "Amacımız, okulların tatil olması dolayısıyla çocuklarımıza kısa süreli de olsa tatil imkanı sağlamak ve eğlendirmek. Bu çerçevede, çocuklar için sinema, gezi, piknik gibi sosyal faaliyetler planladık. Çocuklarımızın, zamanlarını çocukluklarını yaşayabilecekleri ortamlarda geçirmelerini istiyoruz. Bu nedenle çocuklarımızı boş zamanlarda sokağa değil, sinemaya, pikniğe, geziye ve sosyal faaliyetlere yönlendirmek istiyoruz. Öncelikli olarak gezi imkanı olamayan dezavantajlı çocuklarımıza hem üniversite kampüsünü gezdiriyoruz hem de üniversitede film izletiyoruz. Ayrıca, kar gezisi, sinema ve hayvanat bahçesi gezisi gibi çocuklarımızın hoşuna gidecek bir dizi program yaptık. Çocukların tatili bu şekilde geçirmelerini planlıyoruz" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Netflix, Neymar'ın belgeselini çekecek
Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:21:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dezavantajlı çocukların Mersin Üniversitesinde sinema keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]