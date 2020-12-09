Dezavantajlı göçmenler için yardım programı - Son Dakika

Göçmenler için dijital yardım kampanyası başlatıldı. Eski futbolcu Hamit Altıntop da bu kampanyaya destek verdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türk Kızılayı bugün Türkiye'deki yetenekli göçmenleri, futbolcu Hamit Altıntop gibi ünlü fenomenlerle bir araya getiren bir dijital kampanya başlattı. Kampanya, yaşamlarını yeniden kontrol altına alan bir şarkıcı, bir aşçı, bir futbolcu ve bir parkur koşucusu olmak üzere 4 genç göçmenin tutkuları ve hayallerini ön plana çıkarıyor.

Kampanyaya katılan dört göçmen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Devleti ile iş birliği içerisinde IFRC ile Türk Kızılayı tarafından yürütülen Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı tarafından destekleniyor. Program, Türkiye'de yaşayan dezavantajlı göçmenlere maddi destekte bulunuyor.

SUY kapsamında çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 1,8 milyon hassas durumdaki göçmene, banka kartı aracılığıyla düşük meblağda bir aylık ödeme yapılıyor. Düzenli nakit yardımı sayesinde mülteciler gıda, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Program kapsamında ayrıca üç ayda bir, aile fertlerinin sayısı dikkate alınarak ek bir ödeme yapılıyor ve daha fazla bakıma ihtiyacı olanlara da özel ödemeler yapılıyor.

Bir dijital kampanya olan, #powertobe (var olma gücü), Avusturya, Fransa, Romanya, İspanya ve Türkiye olmak üzere beş ülkede başladı. Kampanya bireyleri tutkuları ve yetenekleri olan kişiler olarak göstererek, çatışmalardan kaçan insanların karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlanıyor.

Kampanyada, Davud, Amal, Bilal ve Hamad Türkiye'de hayatlarını yeniden kurmaya çalışırken tutkularından, hayallerinden ve sorunlarından bahsediyorlar. - İSTANBUL