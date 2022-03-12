Dezavantajlı mahallenin umudu olan hentbol takımının hikayesi belgesele taşındı - Son Dakika
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Dezavantajlı mahallenin umudu olan hentbol takımının hikayesi belgesele taşındı

12.03.2022 10:58

Adana'da dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla 8 yıl önce kurulan ve başarısıyla 1. Lig'e kadar yükselen Adasokağı Spor Kulübünün yokluk ve zorluk içerisindeki öyküsü belgesele taşındı.

Adana'da dezavantajlı mahallelerde yaşayan kız çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla 8 yıl önce kurulan ve başarısıyla 1. Lig'e kadar yükselen Adasokağı Spor Kulübünün yokluk ve zorluk içerisindeki öyküsü belgesele taşındı.

Yönetmen Özge Adanır, Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleriyle 2014'te kurulan ve başarılı sonuçlarla Süper Lig hedefine doğru ilerleyen takımın başarı yolculuğunu belgesele taşımaya karar verdi.

Çekimleri tamamlanan belgeselde, ilk ve ortaokul öğrencileriyle 8 yıl önce yola çıkılan, yokluk ve zorluk içerisindeki mücadelesiyle 1. Lig'e kadar yükselen kulübün öyküsü konu oldu.

Belgeselde, Adasokağı Ortaokuluna 2014'te beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Nesimi Dağdoğan'ın, çevredeki dezavantajlı mahallelerdeki kız çocuklarının eğitimine devam edebilmesi, erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşması amacıyla kurulan kulübün öyküsünün anlatılmasının yanı sıra, oyuncular ve aileleriyle röportajlar da yer alıyor.

Yönetmen Özge Adanır, AA muhabirine, antrenör Nesimi Dağdoğan ile tanışması ve takımın ortaya çıkış hikayesini dinlemesiyle etkilendiğini ve belgesel fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

İlk etapta takımın maçlarına gittiğini ve dezavantajlı mahalleden çıkan ve her birinin ayrı hikayesi olan oyuncuların saha verdiği mücadeleye tanık olduğunu aktaran Adanır, belgeselle onlara bir anlamda destekte bulunmak istediğini belirtti.

Belgeselde iki farklı hikayenin yer aldığını aktaran Adanır şöyle devam etti:

"Belgeselin ana konusu Adasokağı Spor Kulübü hentbol takımı ve bu takımı oluşturan kahraman Nesimi Dağdoğan'ın ve kızlarının hikayesi. Belgeselde iki farklı hikaye göreceğiz. Nesimi Hoca, Adasokağı'na geliyor ve burası değişiyor. Aynı zamanda biz burada kız çocuklarının hikayesini okuyacağız. Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilme, okula devam edememe durumları söz konusu, belgeselde bunu da göreceğiz. Kızların Nesimi Hoca ve hentbolla tanıştıktan sonra sporun hayatlarında ne kadar büyük değişikliklere neden olduğu, bakış açılarını değiştirdiklerine şahit olacağız. Çok güzel bir başarı hikayesi var, umarım görünür kılmışızdır."

İlk gösterim 14 Mart'ta

Adanır, bu sürece bizzat şahit olan velilerin röportajlarını da yer aldığı belgeselin 14 Mart'a ilk gösteriminin yapılacağını ifade etti.

Amaçlarının belgeselle özellikle sporculara, kız çocuklarına, kadınlara dokunmak olduğunu dile getiren Adanır, "Okullarda, sporla ilgili kurum ve kuruluşlarda gösterimini planlıyoruz. Bir de sporla ilgili belgesel yarışmalarına göndermeyi planlıyoruz. Amacımız daha çok kişiye ulaşması ve daha görünür kılmak." diye konuştu.

Nesimi Dağdoğan da 2014'te Adasokağı Ortaokuluna beden eğitim öğretmeni olarak atanmasıyla serüvenin başladığını belirtti.

Okul bünyesinde dezavantajlı mahallede oluşturdukları takımın bir süre sonra kulüpleştiğini anlatan Dağdoğan, şampiyonluklara imza atan kızların iki yıldan bu yana 1. Lig'de mücadele ettiğini dile getirdi.

Dağdoğan, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen takımdan bazı sporcuların milli takıma da çağrıldığını belirterek belgeselle çok fazla insana ilham kaynağı olmak istediklerini aktardı.

Kulübün Başkanı Alper Tunga Kasım ise belgeselle, zorluklara rağmen motivasyonu hiç düşmeyen kulübün başarısıyla güzel bir rol model olmak istediklerini kaydetti.

Dezavantajlı mahallenin umudu olan hentbol takımının hikayesi belgesele taşındı
Dezavantajlı mahallenin umudu olan hentbol takımının hikayesi belgesele taşındı
Dezavantajlı mahallenin umudu olan hentbol takımının hikayesi belgesele taşındı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dezavantajlı mahallenin umudu olan hentbol takımının hikayesi belgesele taşındı - Son Dakika


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