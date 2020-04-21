Çankırı Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten ekip için hazırladığı klip, ilgi gördü.

Belediye tarafından koronavirüs salgınına karşı cadde ve sokaklarla pek çok kurumda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren 5 görevli için "La Casa de Papel" dizisinden uyarlanan "La Casa de Corana" ismi verilen klip hazırlandı.

Klipte yer alan görevliler Maske Ömer, Deterjan Ahmet, Termal Ali, Fırça Kemal ve Kolonya Mehmet gibi isimlerle tanıtıldı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in, "Hem virüsleri öldürür hem yüzünüzü güldürür" notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı klip, büyük beğeni topladı.