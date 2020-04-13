Dezenfeksiyon istasyonu virüse karşı kalkan oldu - Son Dakika

Fatsa Belediyesi, yeni tip korona virüsünün(Kovid-19) yayılımını engellemek için Liman Kavşağı'na kurduğu "Toplu Taşıma Araçları Dezenfeksiyon İstasyonu"na ilgi her geçen gün artıyor.



Fatsa Belediyesi tarafından virüs yayılımının başladığı ilk günlerde kurulan dezenfeksiyon istasyonu toplu taşıma araçlarının dışında özel araçlara da hizmet veriyor. Pazar günü hariç haftanın 6 günü hizmet veren istasyona dezenfekte olmaya gelen araçlardan ücret alınmıyor.



Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de yayılımı artan virüsün etkisini azaltmak ve yayılımı en aza indirmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, " Karadeniz Sahil Yolu'na kurduğumuz dezenfeksiyon istasyonu toplu taşıma araçlarının yanı sıra hususi araçlara da hizmet veriyor. Dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan ürünlerin çevre ve insan sağlığına hiçbir zararı bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen dezenfektan maddeler kullanıyoruz. Karışım oranları Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda belirlenmiştir ve maddenin kapalı alanda uygulanmasında hiçbir riski bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.



Verdikleri mücadelenin sadece dezenfeksiyon istasyonu ile sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Kibar, "Fatsa'daki tüm banka girişlerine ve ayrıca ATM'lere de dezenfektan ünitesi taktık. Cadde ve sokaklarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Maske ve eldiven kullanımını ayrıca kişisel hijyen konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Diğer taraftan Fatsa Kaymakamlığımızın himayelerindeki Vefa Sosyal Yardım Platformu ile 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımız ve engellilerimizle irtibat ve istişare halindeyiz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Birlikte el ele bu süreci atlatacağız. Herkese evlerinde kalma çağrımı yineliyorum. Her birey evde kalarak bu sürece katkı sağlamış olacaktır. Bu bizim için çok değerli katkıdır" diye konuştu. - ORDU