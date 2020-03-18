Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler - Son Dakika
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Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler

6 saat önce

Piyasada onlarca farklı defenfektan satıldığı gözleniyor.

Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler, System.String[]

Piyasada onlarca farklı defenfektan satıldığı gözleniyor. Dezenfektan seçerken dikkat edilmesi gerekenleri Erdoğan Tuzcu açıkladı.

Koronavirüs salgınının artması ile dezenfektana olan ihtiyaç da giderek artıyor. Ellere yerleşen virüsler, yüze temas ettikten sonra ağız, burun ve göz aracılığı ile vücuda girebiliyor. Dezenfektanlar, içerisinde bulunan etil alkol ve izopropil alkol nedeniyle mikroorganizmalara karşı öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

PharmaRosso Medikal ve Vitalizma Kozmetik sahibi Erdoğan Tuzcu, dezenfektanlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Dezenfektanların etkili sonuç vermeleri için alkol oranlarının yüksek olması gerekiyor. İdeal dezenfektan alkol oranı da yüzde 60 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Dezenfektan kullanan kişilerin alırken mutlaka etiket üzerinden alkol oranını kontrol etmesini öneririm. Düşük alkol oranlı dezenfektanlar beklenen sonucu vermez." şeklinde konuştu.

ETKİLİ DEZENFEKTANLARIN ÖZELLİKLERİ

Tuzcu, Dünya genelinde artan koronavirüs salgını nedeniyle temizliğe olan ihtiyaç da giderek arttığını belirterek, "Virüslerin yayılmasının engellemek için günde en az 5 defa elleri sabunla yıkamak gerekiyor. Sabunla yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise mutlaka dezenfektan jeller ya da sıvılar ile elleri dezenfekte etmek gerekiyor. Dezenfektanlar, yakıcı etkisi olmayan, toksik madde içermeyen ve yüzey gerilimini düşürücü özelliğe sahip maddeleri içeren homojen yapılı ürünlerden seçilmelidir."

SAHTE DEZENFEKTANLARA DİKKAT

Giderek artan sahte ürünler halk sağlığını tehlikeye attığını belirten Erdoğan Tuzcu, "Sahte dezenfektanların uzman olmayan kişiler tarafından anlaşılması oldukça zor. Benim bununla ilgili söyleyeceğim ilk şey, dezenfektan gibi ürünlerin mutlaka güvenilir yerlerden alınması ve ürün takip sistemi (ÜTS) kaydı var mı diye kontrol edip alın. Yine ürünün fiyatına bakarak da az çok fikir sahibi olunabilir. Bir dezenfektanı birçok yer A fiyatına satıyor bir yer ise daha ucuz olan B fiyatına satıyorsa o ürün büyük olasılıkla sahtedir. Bu nedenle mutlaka iyi araştırılmalı ve güvenilir bir firma tarafından üretilen kaliteli bir ürün satın alınmalıdır. Bazı ucuz ürünler ciltte alerji, dökülme, aşınma ve kızarıklık gibi problemlere de neden olabilir. Halkımız söz konusu sağlık olduğunda ucuza kaçmanın yanlış olacağını asla göz ardı etmemelidir."

(İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

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