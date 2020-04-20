Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak - Son Dakika

Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokaklar eğlenceli iş makineleriyle şenlenecek

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, salgınla mücadele eden iş makinelerini ejderha, kamyonları dinozor, kepçeleri dev kulakları ve hortumuyla file dönüştürecek ve şehri baştan sona gezip çocukların bayramını kutlayacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların bayraklarıyla balkonlarından eşlik edeceği konvoyla 23 Nisan'a yakışan bir tablo ortaya çıkacağını söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünün de kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok renkli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Korona virüs salgının Türkiye'ye de ulaşmasıyla birlikte Muratpaşa'da her gün cadde ve sokakların temizliği ve ilaçlanmasında kullanılan ve çocukların balkonlardan seyretmek durumunda kaldığı iş makineleri bayramın kutlanacağı perşembe günü ejderha, dinozor, dev kulakları ve hortumuyla fil haline gelecek, damperler birer akvaryuma dönüşecek.

"Güzel bir kortej"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın farklı bir anlamı olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "TBMM'nin yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran meclisin 100'üncü yılı. Dolayısıyla özel bir anlamı var. Salgın koşullarında kutluyoruz bayramımızı, ne yazık ki. Ancak halkımızın sokaklara çıkmak zorunda olmayacağı, çocuklarımızla balkondan katılım sağlayacağı hoş bir kortejimiz var. İş makinelerimizi hazırladık, süsledik. Güzel bir kortej yapacağız" dedi.

Muratpaşa Belediyesinin kortej hazırlıkları sürerken iş makinelerini geçeceği güzergah da dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılıyor. Belediye, her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan için ilk olarak Antalya'nın taşıt ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi'ni bayraklarla donattı.

"Çocuklar balkonda, kortej sokaklarda"

Muratpaşa, asılan bayraklarla 23 Nisan heyecanını şimdiden yaşamaya başlarken Başkan Uysal, 23 Nisan Perşembe günü bu eğlenceli kortejin saat 13.00'de Tekelioğlu caddesinde bulunan belediye hizmet binasından hareket edeceğini söyledi. Yaklaşık 23 kilometrelik bir güzergah belirlendiğini kaydeden Başkan Uysal, "Bütün komşularımızı ve çocuklarımızı balkonlardan korteje katılmaya davet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mıza yakışan bir tablo ortaya çıkacak" diye konuştu.