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Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi - Son Dakika

Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi

23.01.2022 12:00
Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi

Bursa'da parkta oynarken 14 yaşındaki arkadaşının üzerine dezenfektan döküp ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanan çocuk hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Bursa'da parkta oynarken 14 yaşındaki arkadaşının üzerine dezenfektan döküp ateşe verdiği iddiasıyla tutuklanan çocuk hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Çocuk hakkında Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde 2021 yılı aralık ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Altun (14) ile arkadaşı İsmail K. (13) dezenfektan üretimi yapan okulun bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun'un üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen Altun, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisine devam edilen Burak Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 hafta sonra hayatını kaybetti. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan İsmail K., Burak Altun'un hayatını kaybetmesi sonucunda yeniden gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen İsmail K., ifadesinde okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirterek, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım. Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldi. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi ancak ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da olayı gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcının hazırladığı iddianame Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail K., şubat ayında hakim önüne çıkacak. - BURSA

Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi
Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi
Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi
Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi
Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi
Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi

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Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Yiğitler Mahallesi, Çocuk, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dezenfektan faciasında 13 yaşındaki çocuğa 12 yıl hapis talebi - Son Dakika
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