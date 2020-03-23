Dezenfektan hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayda, beş şüphelinin aydınlatma direğine asılan dezenfektandan ellerine sıktıkları, bir süre sonra dezenfektan kutusunu sökerek bölgeden ayrıldıkları görülüyor.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, İstanbul Caddesi 'nde aydınlatma direğine asılan dezenfektan kutusunun yerinde olmadığını fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgeye asılan dezenfektan kutusunun çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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